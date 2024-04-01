Куандык Бишимбаев: Мне было очень сложно осознать смерть Салтанат

В Астане проходит главное судебное разбирательство по делу Куандыка Бишимбаева. Экс-министр выступил на заседании, передаёт BaigeNews.kz.

"Мне всегда было очень сложно в первое время осознать ее смерть. Я хочу принести извинения. Я не рассчитываю на прощение, но это моя обязанность. Я понимаю, что это невосполнимая утрата. Это первое, что я хотел бы сказать", - сказал Бишимбаев в ходе судебного заседания.

Он подчеркнул, что не признает себя виновным в умышленном, осознанном, задуманном убийстве с особой жестокостью.

"Вы можете меня ненавидеть, проклинать. Но я еще раз говорю, что я готов ответить и перед вами и Всевышним. Но у меня не было умысла, задумки.

Я любил Салтанат", - сказал Бишимбаев.

Ранее сообщалось, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны.

Экс-министра Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Его обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).

Ранее в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам столицы состоялся отбор присяжных заседателей по делу Куандыка Бишимбаева. Окончательный список сформировали из 12 человек: 10 основных и 2 запасных.

Судебное разбирательство по уголовному делу в отношении экс-министра Куандыка Бишимбаева проходит в Астане в открытом режиме. За его ходом можно наблюдать онлайн.