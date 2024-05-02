Он считает себя божественным созданием, остальных - рабами - брат Нукеновой высказался о Бишимбаеве
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Брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды, выступая на судебных прениях, высказал своё мнение касательно подсудимого Куандыка Бишимбаева, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Айтбек Амангельды признался, что не пытается понять подсудимого.
"Я, как и вы, как и весь мир, не ожидал увидеть детали видео с телефона подсудимого. Мне, вам и всем остальным тяжело представить и понять, каким человеком нужно быть, чтобы совершить такое. Тяжело понять, как этот человек вообще принимает решения. Нам необязательно понимать его. Он не такой человек. Он просто по-другому устроен. Не нужно пытаться понять его. Для нас с вами это немыслимый акт жестокости. Для него это был просто обычный четверг. 9 ноября для него был обычный день, в котором он видит себя, как лучшего представителя человечества и всех остальных, как инструменты служения ему и его целям. Именно поэтому вы не видите его слёз, раскаяния, переживания и боли, только смех. Этот человек, который сейчас сидит на данный момент, спит", - сказал Амангельды во время прений.
Также он указал на противоречия в действиях Бишимбаева.
"Он пытается представить себя перед вами праведником, мусульманином, чтущим традиции и каноны. При этом ему ничто не мешает пьяным унижать достоинства других людей, которых считает по социальному статусу ниже себя, недостойными. Для него все остальные – это просто рабы, которые должны служить ему. Потому что он считает себя божественным каким-то созданием. Он так привык, он так воспитан, для него все рабы, все должны ему служить", - отметил брат погибшей.
Это, по его словам, подтверждается первой ссорой с Салтанат, о которой она рассказала ему в декабре. Тогда она впервые заступилась за персонал ресторана BAU, с которыми Бишимбаев всегда разговаривал в уничижительном тоне.
"Все эти люди, которые работают на него, это просто расходный материал. Он не будет чтить мнения, уважать кого-то. Ему всё равно на людей", - сказал Амангельды.
Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны.
Её супруга Куандыка Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).
На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Ранее он заявил, что Бишимбаев оказывает на него давление.
Судебное разбирательство проходит в Астане в открытом режиме.
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