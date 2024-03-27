Об увечьях, нанесённых Салтанат Нукеновой, рассказали в суде
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На первом главном судебном разбирательстве по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева сторона обвинения сообщила, какие увечья были нанесены жертве - Салтанат Нукеновой, передаёт BaigeNews.kz.
Среди них: закрытая черепно-мозговая травма, ссадины и ушибленная рана подбородочной области, кровоподтеки лица, левой ушной раковины, левой заушной области. Также было обнаружено кровоизлияние в мягкие ткани лица и головы, носовой области лица, области верхней челюсти, подбородочной области.
У умершей Салтанат Нукеновой также обнаружена острая субдуральная гематома правой лобной, теменной и затылочной областей.
"Данные повреждения могли образоваться, возможно, в срок менее суток до наступления смерти при неоднократном действии тупых, твёрдых предметов применительно к живым лицам. В совокупности квалифицируются как тяжкий вред здоровью и состоят в прямой причинной связи со смертью", – сказал обвинитель.
В крови умершей не найдено наркотических, лекарственных и психотропных веществ, сообщили гособвинители.
Родственник Бишимбаева Бахытжан Байжанов, также находящийся на скамье подсудимых по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, заявил, что не знает, совершил ли он преступление.
Предварительное слушание по делу Бишимбаева началось 11 марта в Астане.
Экс-министра обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).
Бахытжана Байжанова обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса: "Укрывательство преступления" и "Недонесение о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении".
27 марта в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны состоялся отбор присяжных заседателей по делу Бишимбаева.
Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны.
Отец экс-министра Куандыка Бишимбаева ранее заявлял, что семья погибшей оказывает давление на следствие.
Бишимбаев вину не признаёт.
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