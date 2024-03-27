Об увечьях, нанесённых Салтанат Нукеновой, рассказали в суде

На первом главном судебном разбирательстве по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева сторона обвинения сообщила, какие увечья были нанесены жертве - Салтанат Нукеновой, передаёт BaigeNews.kz.

Среди них: закрытая черепно-мозговая травма, ссадины и ушибленная рана подбородочной области, кровоподтеки лица, левой ушной раковины, левой заушной области. Также было обнаружено кровоизлияние в мягкие ткани лица и головы, носовой области лица, области верхней челюсти, подбородочной области.

У умершей Салтанат Нукеновой также обнаружена острая субдуральная гематома правой лобной, теменной и затылочной областей.

"Данные повреждения могли образоваться, возможно, в срок менее суток до наступления смерти при неоднократном действии тупых, твёрдых предметов применительно к живым лицам. В совокупности квалифицируются как тяжкий вред здоровью и состоят в прямой причинной связи со смертью", – сказал обвинитель.

В крови умершей не найдено наркотических, лекарственных и психотропных веществ, сообщили гособвинители.