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110Фото: monetop.rumonetop.ru
Нож в кармане студента колледжа вызвал переполох в Костанае
Складной нож в кармане куртки учащегося нашел 15 февраля охранник при проверке металлоискателем на проходной в Костанайский Высший политехнический колледж. Сотрудник охраны задержал учащегося и вызвал на место наряд полиции УВД г. Костанай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ng.kz.
Прибывшая на место оперативно-следственная группа изъяла нож и доставила 18-летнего студента в отдел полиции.
Выяснилось, что студент помогал родителям по хозяйству и кнопочный нож остался в куртке.
Напомним, 13 февраля подросток в маске и с топором напал на школьников в Петропавловске.
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