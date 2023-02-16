Нож в кармане студента колледжа вызвал переполох в Костанае

Фото: monetop.rumonetop.ru

Складной нож в кармане куртки учащегося нашел 15 февраля охранник при проверке металлоискателем на проходной в Костанайский Высший политехнический колледж. Сотрудник охраны задержал учащегося и вызвал на место наряд полиции УВД г. Костанай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ng.kz.

Прибывшая на место оперативно-следственная группа изъяла нож и доставила 18-летнего студента в отдел полиции.

Выяснилось, что студент помогал родителям по хозяйству и кнопочный нож остался в куртке.

Напомним, 13 февраля подросток в маске и с топором напал на школьников в Петропавловске.