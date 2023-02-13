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Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО
В Петропавловске ученик девятого класса чуть не устроил бойню в родной школе, передает BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ". Школьник принес на урок кухонный топор и нож. Подросток ранил двух десятиклассников и девятиклассника. Двое находятся в детской областной больнице с колотыми ранами головы и предплечья. Третьему ребенку на месте оказали помощь.
По словам педагогов, юноша зашел в туалет, а оттуда вышел уже с ножом и топором. Нападавшего задержали сотрудники полиции.
"Несовершеннолетний Д. задержан сотрудниками полиции. По данному факту начато досудебное расследование по уголовной статье "Покушение на убийство". По предварительным данным, несовершеннолетний Д. состоит на психиатрическом учете. Его действиям и действиям администрации школы будет дана правовая оценка в рамках досудебного расследования. Остальные обстоятельства устанавливаются", - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.
В школе работает следственная группа.
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