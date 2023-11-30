О погибших в хостеле при пожаре рассказал аким Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил о погибших при пожаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Алматы.

"Среди погибших - 11 казахстанцев, один гражданин Узбекстана и еще один приехавший из Республики Саха гражданин России", - сказал Ерболат Досаев.

Напомним, в одном из хостелов Алматы произошёл пожар. Пожарные получили сообщение о нём в 5:33. 46 спасателей и 13 единиц техники приехали на место в течение семи минут. В хостеле находилось 72 человека, 59 из них покинули здание самостоятельно. 13 человек погибли, отравившись, по предварительным данным, угарным газом. В 6:22 пожар был ликвидирован. К восьми утра в больницу с места пожара были доставлены двое пострадавших. Спустя 40 минут соообщали уже о троих пострадавших.