Носить маски во время предвыборных встреч рекомендовала главный санврач Казахстана

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В 12 регионах страны санврачи фиксируют нарастание распространения инфекции. Однако эпидситуация по коронавирусной инфекции в республике стабильная, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Минздрав РК.

В ЦИК прошло заседание по вопросам эпидситуации и мерам по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, гриппа и ОРВИ в республике при проведении предвыборной агитации депутатов Сената Парламента Республики Казахстан.

"Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в республике стабильная. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации республика и все регионы находятся в зеленой зоне. В сутки регистрируется до 300 случаев COVID-19 с положительным результатом ПЦР и до 40 случаев случаев COVID-19 с отрицательным результатом ПЦР, выздоровело 99% больных", — сообщила главный санитарный врач РК — вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова.

За последнюю неделю по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на три процента, отметила она.

Вместе с тем, по ее словам, в 12 регионах: Астане, Алматы, Акмолинской, Актюбинской, ВКО, Абайской, ЗКО, Карагандинской, Улытауской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской областях показатель R выше единицы, что свидетельствует о нарастании распространения инфекции.

Поэтому Айжан Есмагамбетова напомнила, что в соответсвии с ПГГСВ при регистрации показателя R выше 1 рекомендуется ношение масок в местах массового скопления населения.

В настоящее время отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, так, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость выросла на 20 процентов.

Учитывая текущую ситуацию по коронавирусной инфекции в республике, а также течение эпидемиологического сезона по заболеваемости ОРВИ и гриппом, при проведении публичных предвыборных мероприятий и встреч с избирателями, Айжан Есмагамбетова рекомендовала придерживаться следующих правил:

"Использовать просторные помещения для исключения скопления населения; в помещениях должны бесперебойно функционировать системы вентиляции и кондиционирования воздуха; в случае отсутствия системы искусственной вентиляции воздуха необходимо проветривать помещение перед началом мероприятия; кроме того, нужно соблюдать масочный режим во время встреч с избирателями", — рекомендовала Айжан Есмагамбетова.

Напомним, в минувшие сутки коронавирусом заболели 233 казахстанца. Ранее в минздраве заявляли, что в стране на фоне роста ОРВИ, гриппа и коронавируса стремительно развиваются микст-инфекции, поэтому рекомендуется носить маски и не посещать общественные места.

Ранее сообщалось, что выборы депутатов сената состоятся 14 января 2023 года. 24 декабря в 18:00 приостановлена регистрация кандидатов. Сегодня они приступили к агитации, которая продлится до 13 января.