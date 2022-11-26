Выборы в Сенат пройдут 14 января 2023 года

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Касым-Жомарт Токаев назначил дату выборов в Сенат. Об этом говорится в соотвествующем указе главы государства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Согласно документу, выборы пройдут 14 января 2023 года. Глава государства поручил Правительству РК, акимам городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов Сената Парламента РК.

Напомним, после инаугурации президент страны подписал ряд важных документов. В их числе — Указы "О мерах по реализации предвыборной программы Президента Республики Казахстан "Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда"; "О мерах по возврату государству незаконно выведенных активов"; "О некоторых вопросах Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан", а также об акимах городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей и руководителях госорганов, которые теперь стали исполняющими обязанности.