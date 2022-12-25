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Лента новостей

pixabay Сегодня, 11:04
116
Сегодня, 11:04
116
Фото: pixabay

Коронавирусом за сутки заразились 233 казахстанца

Минздрав РК обновил данные по суточной заболеваемости COVID-19 в стране, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, в минувшие сутки положительный ПЦР-тест получили 233 казахстанца. Днём ранее речь шла о 257 заболевших за сутки.

По состоянию на 25 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2668 человек, из них в стационарах находятся 350 пациентов, лечение на дому получают 2318 пациентов.

В тяжёлом состоянии находятся 11 казахстанцев, состояние ещё шестерых врачи оценивают как крайней степени тяжести, к аппарату ИВЛ подключены два человека.

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#коронавирус #здравоохранение #COVID-19
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:04
116
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