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Сегодня, 11:04
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116Фото: pixabay
Коронавирусом за сутки заразились 233 казахстанца
Минздрав РК обновил данные по суточной заболеваемости COVID-19 в стране, передаёт BaigeNews.kz.
По данным ведомства, в минувшие сутки положительный ПЦР-тест получили 233 казахстанца. Днём ранее речь шла о 257 заболевших за сутки.
По состоянию на 25 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2668 человек, из них в стационарах находятся 350 пациентов, лечение на дому получают 2318 пациентов.
В тяжёлом состоянии находятся 11 казахстанцев, состояние ещё шестерых врачи оценивают как крайней степени тяжести, к аппарату ИВЛ подключены два человека.
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