Регистрация кандидатов в депутаты Сената завершилась в Казахстане

Фото: baigenews.kz

Как сообщил на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров, 95 процентов кандидатов в депутаты сената — самовыдвиженцы, передаёт BaigeNews.kz

Всего, по данным ЦИК РК, свои кандидатуры выдвигали 130 человек, но после проверки документов зарегистрировано было лишь 66. Маслихаты выдвинули всего трёх человек.

Больше всего — по пять кандидатов — зарегистрировано в Алматы и Жамбылской области. Чуть более 30 процентов кандидатов — женщины и большинство — 69,7% — мужчины.

Средний возраст кандидатов — 51,8 лет. Самому молодому из них — 31 год. Самому возрастному — 67 лет.

"В соответствии с Законом РК "О выборах", 24 декабря 2022 года в 18:00 приостановлена регистрация кандидатов в депутаты Сената Парламента РК. Таким образом, кандидаты приступят к предвыборной агитации с завтрашнего дня. Агитация продлится до 13 января", — сказал Нурлан Абдиров.

Число кандидатов в регионах:

Астана – 3;

Алматы – 5;

Шымкент – 3;

Абайская область – 4;

Акмолинская область – 3;

Актюбинская область – 3;

Алматинская область – 3;

Атырауская область – 5;

ВКО – 3;

Жамбылская область – 5;

Жетысуская область – 3;

ЗКО – три кандидата;

Карагандинская область – 3;

Костанайская область – 3;

Кызылординская область – 3;

Мангистауская область – 3;

Павлодарская область – 3;

СКО – 3;

Туркестанская область – 4;

Улытауская область – 3.

Напомним, выборы депутатов сената состоятся 14 января 2023 года.