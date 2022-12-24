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baigenews.kz Сегодня, 21:18
162
Сегодня, 21:18
162
Фото: baigenews.kz

Регистрация кандидатов в депутаты Сената завершилась в Казахстане

Как сообщил на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров, 95 процентов кандидатов в депутаты сената — самовыдвиженцы, передаёт BaigeNews.kz

Всего, по данным ЦИК РК, свои кандидатуры выдвигали 130 человек, но после проверки документов зарегистрировано было лишь 66. Маслихаты выдвинули всего трёх человек. 

Больше всего — по пять кандидатов — зарегистрировано в Алматы и Жамбылской области. Чуть более 30 процентов кандидатов — женщины и большинство — 69,7% — мужчины.

Средний возраст кандидатов — 51,8 лет. Самому молодому из них — 31 год. Самому возрастному — 67 лет.

"В соответствии с Законом РК "О выборах", 24 декабря 2022 года в 18:00 приостановлена регистрация кандидатов в депутаты Сената Парламента РК. Таким образом, кандидаты приступят к предвыборной агитации с завтрашнего дня. Агитация продлится до 13 января", — сказал Нурлан Абдиров.

Число кандидатов в регионах:

Астана – 3;
Алматы – 5;
Шымкент – 3;
Абайская область – 4;
Акмолинская область – 3;
Актюбинская область – 3;
Алматинская область – 3;
Атырауская область – 5;
ВКО – 3;
Жамбылская область – 5;
Жетысуская область – 3;
ЗКО – три кандидата;
Карагандинская область – 3;
Костанайская область – 3;
Кызылординская область – 3;
Мангистауская область – 3;
Павлодарская область – 3;
СКО – 3;
Туркестанская область – 4;
Улытауская область – 3.

Напомним, выборы депутатов сената состоятся 14 января 2023 года. 

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#выборы #выборы в сенат #выборы 2023 #ЦИК
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:18
162
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