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stopfake.kz Вчера, 17:47
392
Вчера, 17:47
392
Фото: stopfake.kz

Носить маски и не посещать общественные места призывает казахстанцев Минздрав

В ведомстве заявляют, что в стране на фоне роста ОРВИ, гриппа и коронавируса стремительно развиваются микст-инфекции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал Sailau 2023.

Поэтому эпидемиологи рекомендуют казахстанцам в целях профилактики соблюдать не только масочный режим, но и не посещать места массового скопления людей, а также проветривать помещения и использовать антисептики.

Ранее глава ведомства Ажар Гиният заявила, что вводить жесткие ограничительные санитарные меры они не намерены.

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#ОРВИ #грипп #коронавирус
BaigeNews.kz
Вчера, 17:47
392
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