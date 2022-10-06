"Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты

Фото: НПК

На съезде Народной партии Казахстана Ермухамета Ертысбаева спросили, знаком ли он с кандидатом в президенты от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаевым, сообщает BaigeNews.kz.

Председатель партии ответил, что лично с Дайрабаевым не знаком.

"Есть ли у него шансы набрать хотя бы пять процентов? Я думаю, что нет, абсолютно. Я считаю, он войдёт в Книгу рекордов Гиннесса с нулем процентов, потому что никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули", ответил Ермухамет Ертысбаев.

Он пояснил, что это шутка, чтобы разбавить серьёзную обстановку съезда.

Ранее кандидат в президенты от партии "Ауыл" объяснил, что это имя ему дал отец, чтобы его сын был таким же великим, как Жигулёвские горы.