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  • Кандидат в президенты Жигули Дайрабаев рассказал о своём необычном имени
facebook.com Сегодня, 15:43
168
Фото: facebook.com

Кандидат в президенты Жигули Дайрабаев рассказал о своём необычном имени

Кандидат в президенты Казахстана от народно-демократической партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев рассказал корреспонденту BaigeNews.kz о происхождении своего имени. 

Жигули Дайрабаев отметил, что необычное имя ему дал отец.

"Мой отец назвал меня в честь горы Жигули. Пусть будет как гора Жигули, говорил он. Казахи — народ суеверный. Он верил, что я буду таким же великим, как эта гора. Я думаю, что я служил в соответствии с именем. Я не стесняюсь, а наоборот горжусь! В голове каждого гражданина — одна фантазия. Если у них есть какие-то сомнения, зависть к тому, что я поступаю в президенты, то пусть и они участвуют", — отметил он. 

Также кандидат в президенты ответил общественному деятелю Мухтару Тайжану, который в социальной сети высказался о его имени. 

"Мы встретились с Мухтаром Тайжаном в прошлом году, когда состоялось заседание республиканской комиссии по реформированию земель. Председателем комиссии был тогда заместитель главы правительства Ералы Тугжанов. Первым заместителем председателя комиссии был экс-министр Сапархан Омаров, вторым заместителем избрали меня. Мы с Тайжаном соревновались. С преобладающим голосом выиграл я. Таким образом я стал заместителем председателя комиссии по земельным реформам. Что мне сказать гражданину? С Мухтаром мы знакомы в жизни. Но взгляды у нас разные. Я никого не могу заставить молчать. У него тоже много прозвищ. Я даже не хочу это говорить, зачем это нужно? Никогда ничего плохого о нём не писал в соцсети. Пусть каждый думает о себе", — сказал Жигули Дайрабаев.

Напомним, сегодня, пятого октября Жигули Дайрабаев подал документы в ЦИК на регистрацию кандидатом в президенты РК.

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#кандидат #Президент Казахстана #выборы президента
Данира Искакова Журналист
Сегодня, 15:43
168
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