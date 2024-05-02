Ни один человек не помешал Бишимбаеву – на равнодушие свидетелей указала адвокат

Адвокат Жанна Уразбахова в своей речи на судебных прениях отметила, что в деле об убийстве Салтанат Нукеновой слишком много равнодушия. В частности со стороны работников ресторана BAU, которые в тот трагичный день стали свидетелями ссоры Нукеновой и Бишимбаева, но ничего не предприняли, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Ни один человек не помешал ему осуществить задуманное: маляр, Карлыгаш, Байжанов и все свидетели равнодушно слушали побои, неоднократные побои. Маляр, если вы помните, написал сообщение Карлыгаш: "Надеюсь, жена жива". Его предсказание, к сожалению, оказалось не предсказанием, а реальностью. Салтанат умерла", - сказала Уразбахова.

Адвокат отметила, что ни один из них не предпринял ничего для того, чтобы спасти Салтанат.

"В этом деле слишком много равнодушия. Карлыгаш, которая приносит одежду. Маляр Данияр, который всю ночь слышал крики, бой посуды, выбивание двери, крики Салтанат, но ничего не предпринимает", – добавила Уразбахова.

В своей речи Уразбахова говорила и о равнодушии Байжанова, отметив, что он – единственный человек, который видел в тот день Салтанат.

"Он знал, какие повреждения получены Салтанат, и, как он уверяет, пытался поднять Салтанат. Хотя эксперт Халимназаров с 33-летним опытом сказал, что это невозможно. Учитывая характер телесных повреждений, учитывая, что в голове Салтанат 230 миллилитров крови, она не могла бы встать. Это невозможно. Салтанат уже тогда находилась в состоянии агонии, издавала хрипы, что здоровому человеку не присущи. Байжанов оставался к этому равнодушным. Он приехал в 9:50 в ресторан. С 9.50 до 17:54 он ни разу не предпринял попытку её спасти. Вот такое равнодушие к живому человеку, которого, как он говорит, уважал, ценил. Ни одной попытки", – сказала адвокат.

Отметим, ранее Жанна Уразбахова дала свою оценку обстоятельствам уголовного дела, а также обратила внимание суда на отсутствие в зале друзей и родственников Куандыка Бишимбаева.