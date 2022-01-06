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Ряд банков РК не будет начислять штрафы и пени за просроченные платежи в период режима ЧП | BaigeNews.kz 6 января, 22:15
961
Фото: inform.kz

Ряд банков РК не будет начислять штрафы и пени за просроченные платежи в период режима ЧП

Напомним, в Казахстане приостановлена работа всех банков.

Ряд банков второго уровня, в частности Kaspi, Halykbank, не будут начислять штрафы и пении за просроченные платежи, передает BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Хабар 24".

"Ряд банков второго уровня, в частности Kaspi, Halykbank, не будут начислять штрафы и пени за просроченные платежи с 5 по 19 января 2022 года. Об этом заявили в финансовых институтах. По данным организации, это связано с чрезвычайным положением в стране", — говорится в сообщении телеканала.

Напомним, в Казахстане приостановлена работа всех финансовых организаций, в том числе банков второго уровня. Позднее стало известно, что работу приостановили и ЦОНы.

В среду, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что происходящие беспорядки в Алматы — дело рук организованных террористических групп. В мегаполисе прошлой ночью начались погромы — было захвачено здание акимата города, был захвачен, а затем освобожден аэропорт, пострадали десятки автомобилей, объекты МСБ. Есть жертвы.

В Алматы в ходе антитеррористической операции ликвидированы десятки участников беспорядков. Они пытались штурмовать здания департамента полиции города.

Ранее в силовых структурах заявили, что в Алматы орудуют радикальные исламские группировки.

#банки второго уровня #режим ЧП #беспорядки в Алматы #финансы #финансовый рынок
6 января, 22:15
961
Журналист

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