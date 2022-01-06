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  • Работа всех финансовых организаций приостановлена в Казахстане
Работа всех финансовых организаций приостановлена в Казахстане | BaigeNews.kz 6 января, 11:55
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Фото: inform.kz

Работа всех финансовых организаций приостановлена в Казахстане

В Казахстане приостановлена работа всех финансовых организаций, в том числе банков второго уровня, передает BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Хабар 24".

"Агентство по финансовому регулированию и развитию и Национальный банк РК в связи с проводимой антитеррористической операцией, сбоями в работе Интернета, а также для безопасности сотрудников и финансовых услуг сообщают о том, что с 6 января 2022 года приостанавливается работа всех финансовых организаций, в том числе банков второго уровня", - проинформировал пресс-секретарь Национального банка РК Олжас Рамазанов.

Агентство по финансовому регулированию и развитию и Национальный банк РК призывают всех верить только достоверной и проверенной информации.

Сообщалось, что в ходе беспорядков в Алматы мародеры грабили отделения банков, магазины, ТРЦ.

#беспорядки в Алматы #беспорядки #режим ЧП
6 января, 11:55
482
Журналист

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