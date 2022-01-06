Радикальные исламские группировки орудуют в Алматы

Фото: Telegram-канал Kozachkov offside

В Алматы орудуют радикальные исламские группировки, передает BaigeNews.kz со ссылкой на источники из силовых структур.



Группировки придерживаются экстремистских исламских взглядов.

Ранее сообщалось, что в Алматы проходит антитеррористическая операция. Уже ликвидированы десятки нападавших. Проведение спецоперации затруднено тем, что террористы прикрываются как щитом мирными жителями, в числе которых есть женщины. В ведомстве заверили, что силовики делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность горожан.