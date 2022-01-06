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Радикальные исламские группировки орудуют в Алматы | BaigeNews.kz 6 января, 14:12
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Фото: Telegram-канал Kozachkov offside

Радикальные исламские группировки орудуют в Алматы

В Алматы орудуют радикальные исламские группировки, передает BaigeNews.kz со ссылкой на источники из силовых структур.

Группировки придерживаются экстремистских исламских взглядов.

Ранее сообщалось, что в Алматы проходит антитеррористическая операция. Уже ликвидированы десятки нападавших. Проведение спецоперации затруднено тем, что террористы прикрываются как щитом мирными жителями, в числе которых есть женщины. В ведомстве заверили, что силовики делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность горожан.

#беспорядки в Алматы #беспорядки
6 января, 14:12
3059
Журналист

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