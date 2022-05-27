Иностранцы не могут получить ИИН онлайн: МВД и МЦРИАП сделали заявление

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Приостановление выдачу ИИН иностранцам на сайте egov.kz прокомментировали МВД Казахстана и Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, передаёт BaigeNews.kz

Напомним, на портале электронного правительства Казахстана приостановили выдачу ИИН иностранцам и лицам без гражданства, которые временно находятся в стране. Недоступность услуги объясняется техническими причинами.

"В настоящее время ведутся технические работы Министерством внутренних дел РК совместно с Комитетом государственных услуг МЦРИАП РК и АО "Национальные информационные технологии", — сообщили в АО "НИТ".

МВД и МРИАП опубликовали совместное заявление, в котором подтвердили, что услуга по формированию ИИН иностранцам и лицам без гражданства — нерезидентам РК, временно пребывающим в Казахстане, сейчас недоступна на портале egov.kz.Для получения услуги можно обратиться в ЦОНы.