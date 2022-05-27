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Выдачу ИИН иностранцам приостановили на сайте egov.kz | BaigeNews.kz 27 мая, 10:41
2091
Фото: inform.kz

Выдачу ИИН иностранцам приостановили на сайте egov.kz

На сайте электронного правительства Казахстана приостановили выдачу ИИН иностранцам и лицам без гражданства, которые временно находятся в стране, передаёт BaigeNews.kz.

При попытке получить на ИИН как иностранному лицу, появляется уведомление о том, что услуга недоступна по техническим причинам.


скриншот сайта egov.kz

Ранее в социальных сетях и мессенджерах рассылали информацию о том, что услугу восстановят 1 октября 2022 года.

Напомним, ранее в МВД сообщили, что число получивших ИИН в Казахстане россиян возросло в 16 раз.


#Иностранцы в Казахстане #egov #МВД
27 мая, 10:41
2091
Журналист

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