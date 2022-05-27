Выдачу ИИН иностранцам приостановили на сайте egov.kz

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На сайте электронного правительства Казахстана приостановили выдачу ИИН иностранцам и лицам без гражданства, которые временно находятся в стране, передаёт BaigeNews.kz.

При попытке получить на ИИН как иностранному лицу, появляется уведомление о том, что услуга недоступна по техническим причинам.





скриншот сайта egov.kz

Ранее в социальных сетях и мессенджерах рассылали информацию о том, что услугу восстановят 1 октября 2022 года.

Напомним, ранее в МВД сообщили, что число получивших ИИН в Казахстане россиян возросло в 16 раз.