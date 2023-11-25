Непобеждённый британский боксёр сделал заявление о бое с Алимханулы

Британский боксер Нэтан Хини хочет сразиться с казахстанцем Жанибеком Алимханулы в своем родном городе, Сток-он-Тренте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Фрэнк Уоррен говорил, что победитель нашего боя будет драться за титул чемпиона мира, так что, я думаю, нет причин, по которым я не могу сразиться с Жанибеком и приложить все усилия. Бентли смог сделать это, он проделал хорошую работу в бою с Алимханулы. Стили делают бои, поэтому наш бой может быть очень захватывающим. Вообще, я хочу любой титул чемпиона мира. Жанибек имеет два пояса и является лучшим боксёром, поэтому здесь можно убить двух зайцев одним выстрелом, если я смогу его победить. Этот бой закладывает основу для осуществления моей мечты — подраться на футбольном стадионе "Сток Сити", — признался Хини.

Напомним, Нэтан Хини победил решением судей Дензела Бентли (18-3-1, 15 КО) и завоевал пояс "британского" чемпиона в среднем весе. Ранее промоутер Фрэнк Уоррен пообещал дать Хини бой за титул чемпиона мира в случае победы над Бентли. Ожидается, что именно Алимханулы станет соперником британского боксёра.

В октябре в главном событии вечера бокса на арене Fort Bend Community Center в Розенберге (США) Жанибек Алимханулы нокаутировал в шестом раунде Винченцо Гуальтьери и объединил титулы чемпиона мира по версиям WBO и IBF в среднем весе.

С исторической победой Жанибека поздравил президент страны Касым-Жомарт Токаев, после чего Алимханулы поблагодарил главу государства за поддержку.

30-летний Алимханулы стал чемпионом мира 5 мая 2022 года, когда нокаутировал британца Дэнни Дигнума. После казахстанец дважды защитил титул: победил решением британца Дензела Бентли и нокаутировал канадца Стивена Батлера.

В планах Жанибека собрать ещё два пояса и стать обладателем четырёх титулов.

Ранее стало известно, что команда "Казахского стиля" отказалась от спаррингов с бывшим обладателем титула на дивизион ниже, мексиканцем Хайме Мунгией, поскольку рассматривает его как потенциального оппонента.