Жанибеку Алимханулы предложили бой в Англии

Казахстанский боксёр Жанибек Алимханулы может провести бой с британцем Нэтаном Хини, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Популярный Twitter-аккаунт о боксе Boxing Waffle предложил устроить этот поединок в следующем году в Сток-он-Тренте (Англия) — родном городе Хини. Другие британские фанаты бокса поддержали эту идею в соцсетях.

Напомним, Нэтан Хини победил решением судей Дензела Бентли (18-3-1, 15 КО) и завоевал пояс "британского" чемпиона в среднем весе. Ранее промоутер Фрэнк Уоррен пообещал дать Хини бой за титул чемпиона мира в случае победы над Бентли. Ожидается, что именно Алимханулы станет соперником британского боксёра.

В октябре в главном событии вечера бокса на арене Fort Bend Community Center в Розенберге (США) Жанибек Алимханулы нокаутировал в шестом раунде Винченцо Гуальтьери и объединил титулы чемпиона мира по версиям WBO и IBF в среднем весе.

С исторической победой Жанибека поздравил президент страны Касым-Жомарт Токаев, после чего Алимханулы поблагодарил главу государства за поддержку.

30-летний Алимханулы стал чемпионом мира 5 мая 2022 года, когда нокаутировал британца Дэнни Дигнума. После казахстанец дважды защитил титул: победил решением британца Дензела Бентли и нокаутировал канадца Стивена Батлера.

В планах Жанибека собрать ещё два пояса и стать обладателем четырёх титулов.

Ранее стало известно, что команда "Казахского стиля" отказалась от спаррингов с бывшим обладателем титула на дивизион ниже, мексиканцем Хайме Мунгией, поскольку рассматривает его как потенциального оппонента.