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Это будет супербой: Жанибеку Алимханулы нашли непобеждённого соперника-рекордсмена

Сегодня, 14:00
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instagram.com/janibek_alimkhanuly Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00
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Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly

Команда "Казахского стиля" отказалась от спаррингов с бывшим обладателем титула на дивизион ниже, мексиканцем Хайме Мунгией, поскольку рассматривает его как потенциального оппонента. Об этом рассказал Брайан Вилории, тренер чемпиона мира WBO/IBF в среднем весе Жанибека Алимханулы,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В активе Хайме 42 победы и ни одного поражения.

"У нас была возможность поспарринговать с Хайме Мунгией. Я считаю, что между ним и Жанибеком в ближайшем будущем мог бы получиться супербой. Фредди Роуч спросил меня, могу ли я привезти к ним Жанибека для спаррингов с Хайме. Я ответил: "Я спрошу, но сначала посоветуюсь с его менеджментом и узнаю, не против ли они". Потому что в будущем возможен их поединок. Так что я поговорил с его менеджерами, и они сказали: "Нет, мы бы лучше подрались с ним в реальном бою". Я перезвонил Фредди Роучу и передал ему это", — рассказал Вилория в беседе с Sirius XM.

Напомним, на прошлой неделе в главном событии вечера бокса на арене Fort Bend Community Center в Розенберге (США) Жанибек Алимханулы нокаутировал в шестом раунде Винченцо Гуальтьери и объединил титулы чемпиона мира по версиям WBO и IBF в среднем весе.

С исторической победой Жанибека поздравил президент страны Касым-Жомарт Токаев, после чего Алимханулы поблагодарил главу государства за поддержку.

30-летний Алимханулы стал чемпионом мира 5 мая 2022 года, когда нокаутировал британца Дэнни Дигнума. После казахстанец дважды защитил титул: победил решением британца Дензела Бентли и нокаутировал канадца Стивена Батлера. 

В планах Жанибека собрать ещё два пояса и стать обладателем четырёх титулов. 

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