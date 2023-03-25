Не кормили и связывали: как изменился маленький Рамилька из Кокшетау

Фото: предоставлено опекуном

Стали известны подробности о новой жизни пятилетнего Рамиля Исмаилова из Кокшетау. Этой зимой ответственным органам поступил тревожный сигнал — малыша в семье бьют, надевают на него "смирительную" рубашку, закрывают в комнате и прячут еду. История получила большой резонанс в прессе. Сегодня мальчик поправился, все диагнозы врачи сняли. Родственники из Каскелена оформили на него опеку, и в настоящее время Рамилька с новой семьёй переехал в соседнюю страну, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Раздражал тем, что всё время хотел есть

Напомним, громкий резонанс в Кокшетау эта чудовищная история получила в ноябре прошлого года. Пятилетний Рамиль Исмаилов жил в большой многодетной семье, где его родной папа и его новая жена воспитывали детей от предыдущих браков. Ребятишек девятеро, но изгоем среди них стал именно Рамилька. Трудно ответить, почему, можно лишь предположить: возможно, потому что самый младший среди неродных для мачехи и, соответственно, не мог за себя постоять. А может, из-за того, что всё время хотел кушать, чем очень раздражал её и старших братьев-сестёр.

Приехавший из Каскелена двоюродный дедушка Анатолий Ященко обнаружил мальчика одетым в большую рубашку, рукава которой связаны по типу смирительной. Он просил есть и пить.

По сигналу обеспокоенного родственника 11 ноября на указанный адрес выехали представитель органа опеки, участковый полицейский и социальный работник поликлиники. Ребёнок и в самом деле выглядел слабым, истощённым и сильно отставал по развитию от своего возраста.

"На запястьях имелись красные полосы. Родители не могли пояснить, откуда у сына синяки. При этом они сообщили, что по состоянию здоровья ребёнка никуда не обращались", — говорится в справке, предоставленной редакции пресс-службой департамента полиции Акмолинской области.

Малыша положили в многопрофильную областную детскую больницу, где медики установили белково-энергетическую недостаточность и предположили непереносимость глютена — целиакию. При этом и медперсонал, и другие маленькие пациенты отмечали, что Рамиль зациклен на еде.

После выписки он попал в местный центр социально-психологической, правовой поддержки несовершеннолетних лиц "Шанс".

Тем временем полиция провела судебно-медицинскую экспертизу, которая впоследствии факт нанесения побоев подтвердила, а степень вреда здоровью определила как лёгкий.

На заседании комиссии по делам несовершеннолетних при акимате города Кокшетау в декабре члены семьи отрицали, что обижали и связывали мальчика, прятали от него еду. Тем не менее отец согласился подписать доверенность, благодаря которой Рамиль в течение трёх лет может жить в семье деда Анатолия Ященко и Эллы Ишимской.

Сразу после заседания малыш отправился вместе с родственниками в путь — в Алматинскую область.

Рамилька уехал в Россию

Несколько дней назад на связь с корреспондентом BaigeNews.kz вышла Элла Владимировна.

"Теперь я могу немного рассказать, как складывается жизнь Рамиля после переезда в Каскелен. Как Вы помните, мы забрали его с диагнозами, пятилетний ребёнок был в памперсе. Уже через месяц все диагнозы были сняты — и пупочная грыжа, и белковая недостаточность, и кишечные расстройства. Сегодня это вполне здоровый ребёнок", — констатировала Э. Ишимская.

Малыш, наконец, перестал бояться голода и больше не старается наесться про запас.

"Рамилька самостоятельно кушает, по шкафам не лазит. Как я и раньше говорила, здоровый, сытый ребёнок ночью ходить на кухню в поисках еды не станет", — подчеркнула двоюродная бабушка.

В подтверждение своих слов она выслала фотографии и небольшой видеоролик: у мальчика округлились щёчки, он выглядит умиротворённым и счастливым.. Особенно радует взгляд – открытый, расслабленный, смелый. Так смотрят дети, уверенные, что они нужны и любимы.

На видео Рамилька на детской игровой площадке показывает, как умеет считать.

– Один, два, тли, читили, пять, одиннадцать", – безапелляционно заявляет малыш.

– Наша последняя прогулка по любимому Алматы, – комментирует голос за кадром. – Всё будет у нас…

– Халасо, – договаривает мальчишка.

Последняя прогулка по Алматы – потому что Рамиль вместе со своей новой семьёй переезжает в Россию. Оказывается, супругам удалось оформить опеку над малышом.

"У нас произошли большие перемены, мы продали свой дом в Каскелене и уже купили жильё на новом месте, — сообщила Элла Владимировна. — Поэтому я решила дать небольшое интервью для всех, кто переживал за судьбу Рамиля. Думаю, так будет честно. И теперь я уверена, что это ему не навредит. Были сложности с родителями — они то давали разрешение на выезд ребёнка, то отказывались. 1 марта я получила опеку, в которой мне очень помогли органы опеки отдела образования города Кокшетау, особенно Ирина Франц. Мы были всегда на связи, оформили быстро. Поэтому сейчас разрешения родителей не требуется. Билеты куплены, улетаем. Всем, кто проявил внимание и участие, наша искренняя благодарность".

Опекун отметила, что всё это время никаких знаков внимания и заботы от родных Рамиля не поступало.

"Я позвонила и сообщила, что мы уезжаем, в Казахстане остались считанные дни. Спросила, не хотят ли они передать что-нибудь сыну/внуку. Бабушка ответила, что, если я буду призывать их к совести, могу оставить ребёнка здесь. Понимаете, мы не ждём от них денежных поступлений, при этом отмечу, за три месяца от отца даже чисто символических сумм и вообще ничего не было. Слава богу, мы ни в чём не нуждаемся, у нас всё замечательно. Думаю, этот факт ещё раз подтверждает, что решение о судьбе Рамильки принято верно", — заключила Ишимская.

"Эмоциональный голод — это чёрная дыра" — психолог

Психоаналитически ориентированный психолог Гульжан Амангельдинова (Алматы) согласилась с предположением опекунов: мальчик постоянно хотел есть из страха снова остаться голодным.

"У ребёнка чётко зафиксирована идея о том, что "я останусь голодным". Даже будучи физически сытым, он испытывал психологический голод, который подталкивал есть как можно чаще и больше. Психика подсказывает, что нужно запастись впрок. Срабатывает страх, что еду вновь отберут, и нужно забрать всё вовнутрь. Это последствие пережитой травмы, стресса, непроговорённых, неотработанных эмоций. Не понимая их, человек бессознательно начинает копить, он ожидает какой-то кризис. Трудно представить, что пришлось пережить внутри себя ребёнку, что у него творилось внутри – страх, недоверие к окружающим, преставление о мире вокруг как злом и опасном. Такие сигналы малыш получал. Заполнить эмоциональный голод очень сложно: это чёрная дыра, куда можно бесконечно кидать еду, но эффекта насыщения не наступает. Чтобы заполнить этот психический голод, должна быть проделана огромная работа – прежде всего налаженное питание, витамины, обязательно любовь и забота, ну и работа с психологом", — прокомментировала доктор.

Что означает опека для малыша?

Главный специалист по опеке и попечительству отдела образования города Кокшетау Ирина Франц поддерживает тесную связь с новой семьёй Рамиля.

"Следят за питанием малыша, он поправился за этот период. И это внушает спокойствие за его жизнь и здоровье", – поделилась представитель госоргана.

Она также пояснила, что означает опека для Рамиля.

"Папа дал нотариальное согласие на оформление опеки над ребёнком. Мама (кровная — прим. авт.) тоже дала такое согласие, но при вынесении приказа учитывалось, что она в настоящее время находится в местах лишения свободы. Опека над ребёнком – до 18 лет. Но в случае, если мать освободится, она имеет право забрать сына", — проинформировала Ирина Франц.

Напомним, ранее председатель комиссии по делам несовершеннолетних при акимате города Азамат Искаков поручил органам опеки подготовить материалы на ограничение прав отца на Рамиля сроком на полгода.

"Исковое заявление на стадии подготовки, уже завершается. После нашим специалистом будет подан иск об ограничении отца в родительских правах на сына. Далее на усмотрение суда. Вопрос об ограничении рассматривался только в отношении Рамиля, потому что в беседе все несовершеннолетние девочки — и работа независимых психологов это подтвердила — отрицают факт жестокого обращения в отношении них. Дети, к слову, чистые, накормленные, условия неплохие. Органы опеки ведут контроль за этой семьёй. По мере возможности посещаем, двое несовершеннолетних учатся в школе, поэтому они постоянно на виду", — заверила Ирина Франц.

Ранее полиция начала досудебное расследование по части 2 статьи 140 УК РК (неисполнение обязанностей по воспитанию, соединённое с жестоким обращением с несовершеннолетним). Но, по информации пресс-службы ведомства, 20 февраля этого года, производство по уголовному делу прекращено за отсутствием состава преступления. В марте многодетного отца привлекли к ответственности по статье 127 ч. 1 Кодекса РК "Об административных правонарушениях" (Неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего). Она предусматривает штраф в 10 МРП.

Хочется верить, на этом злоключения Рамильки закончились, и он навсегда забудет о своём детском страхе остаться голодным.

Фото и видео предоставила опекун