Решилась судьба ребёнка, которого морили голодом и истязали в Кокшетау

Фото: Асель Турар

Пару недель назад в Кокшетау разгорелся скандал вокруг пятилетнего Рамиля Исмаилова. Тётя мальчика рассказала о том, что на него надевают смирительную рубашку, бьют, запирают в комнате и прячут еду. В жестоком обращении с ребёнком родственница обвинила в первую очередь мачеху. Результаты экспертизы вопиющие факты подтвердили, и сегодня комиссия по делам несовершеннолетних при горакимате приняла решение передать малыша двоюродным дедушке и бабушке. Корреспондент BaigeNews.kz узнал подробности.

"Бухенвальд устроили"

Пятилетний Рамиль Исмаилов жил – до недавнего времени – с папой, мачехой, братьями и сёстрами. Детей в этой семье девять: четверо от первого брака 37-летнего Рафката Габдулкафеева, и пятеро от второго, совместного с Натальей Вишняковой. Живут они в трёшке новостройки в микрорайоне Сарыарка: Наташа получила квартиру как сирота.

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В новой семье Рамиль и три его сестры – 19-летняя Алина, 15-летняя Лиана и 10-летняя Милана – живут в последние пару лет. Родная мама отбывает наказание в местах лишения свободы. Тревогу забили её сестра, тётя ребятишек Олеся Исмаилова, и двоюродный дедушка (дядя отца многодетного семейства) Анатолий Ященко. Он живёт в городе Каскелен Алматинской области, приехав в Акмолинскую область на похороны, остановился на ночь.

"Я у них переночевал, утром в шесть часов зашёл на кухню, – вспоминает мужчина. – Смотрю, выходит Рамилька. В большой рубашке, длинные рукава связаны впереди. А сверху ещё кушаком – чтобы не мог нагнуться и развязаться зубами. Не знаю, как он двери открыл, подходит и просит: деда, кушать хочу. Я его начал развязывать, вышли девчата – Милана и Аниса. Говорю, помогите развязать. Начал кушать, попросил воды. Тут, видимо, Наталья услышала голоса, выходит на кухню, опять его связывает и в ту комнату бросает. Я говорю, ты что делаешь, зачем здесь Бухенвальд устроила".

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От переживаний у мужчины и сейчас дрожит голос.

"До чего ребёнка довели, три года назад видел его, полненький был, весёлый, здоровый, играл со всеми. Тогда, скорее всего, к нему ещё не было такого отношения. А сейчас я его увидел и заплакал. Приехал домой, сутки молчал, потом жене рассказал, она забила тревогу", – дополнил Ященко.

В больницу ребёнок поступил сильно истощённым

Так как они находятся далеко, на юге страны, то связались с тётей малыша Олесей Исмаиловой, которая живёт в Астане. Та обратилась в органы опеки и полицию. Ребёнка срочно госпитализировали, так как его состояние вызывало серьёзные опасения. Рамиль был сильно истощён, у него выпирал животик, на голове и теле были шишки и ссадины, а на руках – следы, словно от верёвок.

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Около трёх недель малыш провёл в Акмолинской многопрофильной областной детской больнице. Врачи диагностировали у него белково-энергетическую недостаточность. По физическому развитию ребёнок, мягко говоря, не соответствует возрасту по весу и росту. Рамиль и в самом деле выглядит вдвое младше. Доктора также предположили у него цирроз печени и рахит, которые, к счастью, не подтвердились. Также медики не исключают у мальчика целиакию – непереносимость глютена – белка, который содержится в некоторых злаках – пшенице, ржи, ячмене. Любая пища с их содержанием провоцирует воспаление кишечника. Это нарушает всасываемость питательных веществ. Больные страдают от диареи, рвоты, вздутия живота и общей слабости, теряют в весе. У детей можно заметить задержку роста. В настоящее время анализы находятся в работе в Алматы, результаты станут известны в десятых числах декабря. Хочется верить, что тяжёлая болезнь не подтвердится.

Ребятишки в больнице, в свою очередь, рассказали, что Рамиль поступил очень слабеньким, грязным, без нижнего белья. Он всё время кушал, даже ночью, из-за чего ему несколько дней не могли сделать УЗИ. Добывая еду, малыш шёл на безобидные хитрости. Также он избегал контактов, с окружающими был настороженным, на вопросы отвечал односложно.

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Дома безудержный аппетит мальчика, по-видимому, старались сдерживать "своими" методами: давали тумаков, прятали еду, связывали и запирали одного в комнате.

Отметим, и отец, и сама мачеха факты жестокого обращения категорически отрицают. Ранее Наталья Вишнякова обвинила пожилого родственника во лжи, причиной тому, по её словам, – хронический алкоголизм.

Отец подписал доверенность на проживание Рамиля в семье родственников

После выписки ребёнка поместили в центр социально-психологической, правовой поддержки несовершеннолетних лиц "Шанс" Акмолинской области. Тем временем полиция и медики провели несколько экспертиз – две судебно-медицинские и судебно-психологическую. По словам родственников, за время вдали от семьи малыш потихоньку "оттаял".

"Если в первое время молчал – сейчас всё рассказывает, перестал бояться. Кто и как обижал, кто и как связывал, – говорит Элла Ишимская, супруга того самого дедушки, что поднял тревогу. – Так как мы собираемся забрать малыша, спросили, поедет ли к нам. Кивнул. А кого возьмём с собой? – и стала перечислять братьев и сестёр. Алину – нет, Милану – да. Когда очередь дошла до Эльдара (сводный брат-ровесник – прим. авт.), нахмурился: они меня обижали, стукали. А тётя Наташа? Ответил, что завязывала руки, и показал, как. Этот разговор был в присутствии сотрудника центра "Шанс" и психолога".

Бабушка Рамиля уверена: и здоровье, и пищевое поведение у ребёнка придёт в норму, когда он поймёт, что его любят. Что кормят регулярно и наедаться впрок больше не нужно.

Бабушка и дедушка ребёнка/Фото автора

В пятницу второго декабря состоялось повторное заседание комиссии по делам несовершеннолетних при акимате Кокшетау. Председатель комиссии, заместитель градоначальника по социальным вопросам Азамат Искаков зачитал данные судмедэкспертизы: все телесные повреждения образовались в результате воздействия тупых твёрдых предметов и характеризуются как лёгкий вред здоровью.

Между тем, стало известно, что отец мальчика подписал доверенность, согласно которой Рамиль, при наличии согласия родной мамы, может в течение трёх лет проживать с родственниками в Каскелене.

На вопрос председателя комиссии о том, значит ли это, что они признают свою вину перед ребёнком, и жестокое обращение с ним имело место, ответ был по-прежнему отрицательным. Сторона сослалась на то, что малыша нужно лечить, а "в Алматы больше возможностей в плане медицины".

Многодетный отец Рафкат Габдулкафеев в ответ на вопрос членов комиссии, настаивал, что сына в семье никто не связывал, просто закрывали дверь на кухню. А ушибы и ссадины – результат детских шалостей.

Между тем, по словам тёти Рамиля Олеси Исмаиловой, этот тревожный сигнал – второй по счёту. Первый был в феврале этого года. У неё есть переписка со старшей племянницей Алиной, где та пожаловалась, что мачеха не кормит Рамиля и связывает на ночь.

"Тогда я позвонила в органы опеки, те всё проверили, факты вроде как не подтвердились. Связалась с Рафкатом, Наташей – общалась, правда, на повышенных тонах. Была на связи с Алиной – она сказала, что с Рамилем всё хорошо, и его больше никто не обижает", – отметила Олеся.

Присутствовавшая на заседании Алина на вопрос тёти ответила утвердительно: было, связывали. Но уже через несколько минут снова принялась всё отрицать.

Отца могут ограничить в родительских правах

"Если на первом заседании у меня ещё были какие-то сомнения, то теперь на все свои вопросы я получил исчерпывающие ответы, – отметил председатель комиссии. – Это и результаты судмедэкспертизы, и выводы после разговора психолога с детьми, и рекомендации коллег из учреждения образования. Очень печально, что ребёнок оказался в такой страшной ситуации. Что мы, взрослые, это допустили", – признался А. Искаков.

Напомним, полиция ведёт досудебное расследование – часть 2 статья 140 Уголовного кодекса РК (неисполнение обязанностей по воспитанию, соединённое с жестоким обращением с несовершеннолетним). По ней предусматривается наказание в виде штрафа в 160 МРП, либо исправительных работ в том же объеме.

Азамат Искаков поручил органам ювенальной полиции города, также опеки и попечительства и руководству школы держать семью на строгом контроле. При малейших вопросах – докладывать. Органам опеки замглавы города дал задание подготовить материалы на ограничение прав отца на Рамиля сроком на полгода.

"Не знаю, к каким выводам придут правоохранительные органы, но я как председатель комиссии вижу, что отец либо закрывал глаза, либо не говорил со своей гражданской супругой. И по итогу довёл мальчика до такого состояния. Если ограничит вас в правах, поручаю направить органам опеки отдела образования Карасайского района Алматинской области письмо с просьбой выехать по месту проживания бабушки и дедушки, произвести осмотр дома, осмотреть жилищно-бытовые условия и по результатам направить нам ответ", – сказал председатель комиссии по делам несовершеннолетних.

В случае, если Рафкат Габдулкафеев будет ограничен в родительских правах, Анатолия Ященко и Элла Ишимская могут претендовать на оформление опекунства.

Супруги рассказали, что живут вдвоём в частном доме, где малыш может проводить много времени на свежем воздухе.

"Дом у нас большой, у Рамильки будет своя отдельная комната. Дедушка собрал ему самокат и велосипед. Мальчику шесть исполнится только в августе будущего года. Скорее всего, в школу пойдёт не раньше семи. Сейчас нужно в первую очередь заниматься его здоровьем. В дальнейшем, конечно, мы хотим оформить опеку. И препятствовать общению сына с отцом не будем: Рафкат его не обижал, и мальчик к нему привязан. В больнице, мы заметили, очень папу ждал", – поделилась планами Элла Владимировна.

В свою очередь, тётя Рамиля подчеркнула, решение комиссии считает справедливым.

"Я бы хотела, чтобы мой племянник жил с ними до тех пор, пока не вернётся родная мама. Я уверена, там ему будет и тепло, и сытно, и любовью его окружат", – подчеркнула Олеся Исмаилова.

Фото автора

Сразу после заседания комиссии, родственники отправились в центр за малышом: билеты в Алматы куплены на 17 часов. Мальчика провожал и папа, он утирал слёзы…

… Усаживаясь в машину вместе с тётей, бабушкой дедушкой, Рамилька впервые за долго время выглядел счастливым и умиротворённым. Его ждут долгая дорога на поезде, своя комната с игрушками и, хочется верить, искренняя любовь и забота…