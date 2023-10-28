Названы основные условия для новых собственников "АрселорМиттал Темиртау"

Главным условием для новых собственников компании "АрселорМиттал Темиртау" станут инвестиции в безопасность шахт. Об этом сказал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

"Первые условия, которые сейчас ставятся правительством и государством, это, конечно, инвестирование в производство, как самого комбината стального департамента, так и угольного департамента. Это первое условие, которое они должны выполнить. И чтобы основные фонды они обновляли. В том числе, в первую очередь, конечно, на безопасность. Это условие будет ставиться перед новым собственником", — сказал аким области.

А пока что и.о руководителя угольного департамента назначен Вадим Басин. На данный момент он уже покинул свой пост заместителя акима Карагандинской области. Об этом сказал сам глава региона.

"Да, Вадим Басин покинул свою должность в акимате области", — подтвердил Ермаганбет Булекпаев.

Напомним, по предварительным данным, на шахте произошёл взрыв газометана. На данный момент известно о 33 погибших, ещё 13 горняков остаются под землёй. По мнению главы МЧС, шансы найти их живыми всё ещё есть, но они невысоки. 20 рабочих, спасённых из шахты, госпитализированы.

Генпрокуратура начала расследование причин ЧП. Распоряжением президента 29 октября объявлен Днём общенационального траура.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау". А в правительстве сообщили, что уже завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Республики Казахстан. По мнению экспертов, прервать многолетнюю череду ЧП на предприятиях "АрселорМиттал Темиртау" поможет только смена собственника.

Также президент назвал имя нового руководителя предприятия. Им стал бывший замакима области Вадим Басин.

На данный момент шахты "АрселорМиттал Темиртау" временно приостановили работы.