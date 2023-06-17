Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи

Фото: Акорда

Глава государства посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев почтил память значимого для всего тюркского мира выдающегося мыслителя Ходжи Ахмеда Яссауи и других известных исторических личностей, захороненных в мавзолее.

Во время посещения главе государства рассказали о ходе реставрационных работ на памятниках государственного историко-культурного музея-заповедника "Азрет-Султан".

Президент дал поручение по сохранению исторического облика мавзолея.

Напомним, глава государства с рабочей поездкой находится в Туркестане, где стартует Национальный курултай.