На юго-востоке Турции произошло землетрясение

В турецкой провинции Болу, на юго-востоке страны, произошло землетрясение магнитудой 4,2, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Anadоlu.

Отмечается, что Очаг землетрясения залегал на глубине 7,31 километра

Согласно информации, размещенной на сайте Управления стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD), подземные толчки зафиксированы в 01.03 по местному времени в центре Болу. Очаг землетрясения залегал на глубине 7,31 километра.

Напомним, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля прошлого года с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 55 тысяч человек.