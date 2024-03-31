На реках в двух регионах страны прозвучали взрывы

Для того, чтобы предотвратить заторы, на реках в Карагандинской и Северо-Казахстанской взрорвали лёд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК

"В целях предотвращения ледовых заторов были проведены работы по дроблению льда на трёх участках реки Кундызды Нуринского района, Карагандинской области. Общая площадь дробления льда 8000 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Акжарском районе Северо-Казахстанской области провели взрывные работы на реке Карасу вблизи села Кулыколь. Общая площадь дробления льда в этой местности составила 800 квадратных метров.

Напомним, по последней информации из зон ЧС эвакуирован 12 701 человек, среди них 4 728 детей. В пунктах временного размещения находятся 6 461 человек, из них 2 570 детей. С начала ЧС откачано более 4,2 кубометров талой воды. В регионах страны в пунктах сбора помощи для пострадавших задействованы 20 тысяч волонтёров