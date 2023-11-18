Самая сексуальная боксёрша Казахстана неожиданно показала своего возлюбленного

Казахстанская боксёрша Ангелина Лукас, которую поклонники считают одной из самых сексуальных спортсменок страны, впервые показала подписчикам своего возлюбленного, передаёт BaigeNews.kz

На странице Ангелины в Instagram появились совместные фото, на которых фоловеры узнали её коллегу по цеху — боксёра из Азербайджана — чемпиона в тяжелом весе по версии UBO International Тариэла Джафарова из Азербайджана.

"Наша цель одна, наш путь одинаковый, наши планы одинаковые, взгляды одинаковые и мы любим друг друга. И наш спорт одинаковый", — подписала снимки спортсменка.

Между тем, подписчики оценили выбор боксёрши, отметив, что они с Тариэлом красивая пара. Некоторые комментаторы в шутку интересуются: "неужели не нашлось казахских джигитов", а некоторые признались, что этим фото красавица разбила им сердце, поэтому от Ангелины им придётся отписаться.

На данный момент у самой сексуальной боксёрши Казахстана 1,8 миллиона подписчиков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Angelina Lukas (@angelina_lukas1997)

Напомним, в этом году одна из самых красивых казахстанских спортсменок ярко выступила на вечере бокса в турецком Стамбуле. Одержав победу над представительницей Танзании Стумаи Муки, Ангелина успешно защитила свой чемпионский пояс.

В сентябре Ангелина прославилась ещё и тем, что подняла флаг Казахстана на 70-тысячном стадионе в Баку. Ранее спортсменка заявляла, что считает себя настоящей казашкой.