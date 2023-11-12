На бизнес-тренера Аяза Шабутдинова написали ещё одно заявление

На блогера-миллионника, бизнес-тренера Аяза Шабутдинова написали ещё одно заявление. Житель Москвы обвинил его в мошенничестве на 1,6 млн рублей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Baza.

По информации источников "Базы", заявление на основателя "Лайк центра" поступило 11 ноября. 29-летний Виктор Голованов посмотрел видео Шабутдинова и захотел открыть свой бизнес. Чтобы дело пошло в гору, Голованов купил несколько курсов обучения общей стоимостью 1,6 млн рублей.

Однако, по словам Виктора, никакого эффекта он не получил, на что сотрудники центра ответили: "так бывает". А после ареста Шабутдинова Голованова и вовсе передали помощникам, поэтому, по мнению мужчины, в отношении него совершили мошенничество.

Известного бизнес-тренера Шабутдинова задержали 3 ноября, на него возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". МВД России опубликовало видео обыска в квартире бизнес-тренера.

4 ноября Шабутдинова арестовали на полтора месяца. По словам адвокатов, Аяз чувствует себя нормально и уже научился "арестантским хитростям" — сделал себе шнурки из пластиковой бутылки.