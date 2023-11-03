Видео обыска у блогера Аяза Шабутдинова показали в МВД России

Обыск прошёл в квартире блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова в Москве. Кадры распространило МВД РФ, передаёт BaigeNews.kz.

Следователем возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьёй 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - "Мошенничество".

Ранее СМИ сообщили о том, что блогера задержали после возвращения из Европы в Москву.

В Instagram Аяза появилось сообщение, опубликованное от имени его команды.