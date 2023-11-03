Видео обыска у блогера Аяза Шабутдинова показали в МВД России
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Обыск прошёл в квартире блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова в Москве. Кадры распространило МВД РФ, передаёт BaigeNews.kz.
"Оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве и сотрудниками УФСБ России пресекли противоправную деятельность известного блогера и бизнес-тренера. Предварительно установлено, что мужчина вместе с сообщниками, действуя от имени нескольких юридических лиц, обещал научить любого желающего эффективной предпринимательской деятельности с получением сверхдоходов. Используя агрессивный маркетинг, блогер предлагал купить образовательные программы, тренинги и вебинары, которые якобы способны помочь начать успешный бизнес. Имеется информация о нескольких эпизодах противоправной деятельности сотрудников одной из коммерческих организаций, через которые блогер продавал свои курсы", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следователем возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьёй 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - "Мошенничество".
Ранее СМИ сообщили о том, что блогера задержали после возвращения из Европы в Москву.
В Instagram Аяза появилось сообщение, опубликованное от имени его команды.
"В отношении компании проводится проверка и опрос свидетелей на основании заявления одной из клиенток (Калистратовой Н.В.) о несогласии с условиями договора по участию в программе в 2019 году. Сумма претензий 1,9 миллиона рублей. При этом компания в полном объёме выполнила все взятые на себя обязательства. Мы считаем произошедшее необоснованными обвинениями и сотрудничаем с правоохранительными органами, предоставляя им всю необходимую информацию для проведения разбирательства. Мы работаем в штатном режиме. Все наши мероприятия идут по расписанию. Компания Лайк уже 9 лет занимается развитием предпринимателей. Последние годы мы имеем образовательную лицензию и аккредитованы как IT компания в Минцифре. В настоящий момент наши программы проходят более 20 000 участников. Более 30 000 предпринимателей публично поделились своими отзывами", - сказано в сообщении.