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Блогера-миллионника Аяза Шабутдинова задержали по подозрению в мошенничестве - СМИ

Вчера, 15:59
АВТОР
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instagram.com/ayazshabutdinov Вчера, 15:59
Вчера, 15:59
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Фото: instagram.com/ayazshabutdinov

Блогера Аяза Шабутдинова, у которого 1,9 миллиона подписчиков в Instagram, задержали в Москве. Об этом каналу "360" сообщил информированный источник, передаёт BaigeNews.kz

Информатор уточнил, что блогера, который учит всех желающих зарабатывать миллионы, подозревают в мошенничестве при продаже образовательных курсов.

Судя по странице Шабутдинова в Instagram, еще 14 часов назад он был в Европе и пересекал границу с Австрией.

Источник же утверждает, что блогер прилетел в Москву и отправился в съёмные апартаменты. Там якобы и произошло задержание. Операцию провели сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со столичным управлением ФСБ.

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