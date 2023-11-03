Блогера-миллионника Аяза Шабутдинова задержали по подозрению в мошенничестве - СМИ

Блогера Аяза Шабутдинова, у которого 1,9 миллиона подписчиков в Instagram, задержали в Москве. Об этом каналу "360" сообщил информированный источник, передаёт BaigeNews.kz.

Информатор уточнил, что блогера, который учит всех желающих зарабатывать миллионы, подозревают в мошенничестве при продаже образовательных курсов.

Судя по странице Шабутдинова в Instagram, еще 14 часов назад он был в Европе и пересекал границу с Австрией.

Источник же утверждает, что блогер прилетел в Москву и отправился в съёмные апартаменты. Там якобы и произошло задержание. Операцию провели сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно со столичным управлением ФСБ.