Блогера-миллионника Аяза Шабутдинова арестовали до 16 декабря
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Бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, у которого 1,9 миллиона подписчиков в Instagram, арестовали до 16 декабря ( на месяц и 13 суток) по делу о восьми случаях мошенничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Shot.
Вину блогер не признал и просил не отправлять его в СИЗО, а выпустить под залог в 4 млн рублей.
"Я в шоке, что происходит. Я готов полностью участвовать во всех следственных действиях. И на время следствия хотел бы провести время со своими несовершеннолетними детьми", — Аяз Шабутдинов на суде.
На заседание пришла предпринимательница Наталья Калистратова, которая написала заявление на блогера-миллионника. Она уверяет, что блогер разводил своих учениц на деньги в том числе с помощью соблазнения.
Также во время заседания выяснилось, что Аяз — гражданин не только России. У него есть паспорт Сент-Люсии — маленького островного государства в Северной Америке. Также у него нашли визы в США, Италию и ОАЭ и удостоверение резидента Эмиратов, где у него есть недвижимость, купленная в 2021–2022 годах.
Напомним, На бизнес-тренера Шабутдинова возбудили уголовное дело по мошенничеству, совершённому организованной группой в особо крупном размере, ему предъявлено обвинение в совершении 8 преступлений и грозит до 10 лет лишения свободы.
По версии следствия, Шабутдинов предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающихся ждал успех и гарантированный сверхдоход.
Ранее МВД России опубликовало видео обыска в квартире бизнес-тренера.
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