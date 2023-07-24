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"Могут прийти новые инвестиции" - эксперт о заявке Казахстана на проведение ЧМ по футболу
Несколько дней не утихают разговоры о том, что Казахстан совместно с Узбекистаном могут подать заявку на проведение чемпионата мира по футболу. Готов ли Казахстан к проведению турниров такого уровня? Об этом корреспондент BaigeNews.kz побеседовал с ветераном казахстанского футбола Юсупом Шадиевым.
"К этой идее я отнесся положительно. Почему бы и нет? Нужно будет провести большую работу. В целом для спорта это будет полезно. Например, в России после того как они провели этот турнир, остались стадионы, хорошая инфраструктура. Это всё осталось для детей, занятий футболом. Также могут прийти инвестиции. Футбол – очень популярен. Вокруг него развиваются другие вида спорта, денег много вкладывается. Думаю, идея хорошая. Кому не понравится посмотреть чемпионат мира?" - сказал эксперт.
Шадиев признал, что пока в Казахстане футбольная инфраструктура оставляет желать лучшего.
"Нам нужно строить новые стадионы. Узбекистан в этом плане, конечно, далеко ушёл от нас. У них инфраструктура лучше. И отношение к футболу другое, более внимательное. У нас за 30 лет пока только два хороших стадиона появилось: у "Кайрата" и "Астаны". На севере вообще не хватает полей. Нет манежей, чтобы дети тренировались круглый год. Какой родитель отправит своего ребенка заниматься зимой?", - рассуждает ветеран.
Эксперт считает, что проблема есть и с нехваткой тренеров.
"Пока уровень футбола низкий в стране. Тренеров не хватает. Большая часть финансов уходит на легионеров, и я бы не сказал, что они хорошего качества. Нужно больше развивать детско-юношеский футбол, а не тратить на иностранных игроков", - сказал Юсуп Шадиев.
В министерстве культуры и спорта уже заявили, что Казахстан не планирует подавать заявку на проведение чемпионата мира по футболу.
Ранее BaigeNews.kz писал об инфраструктуре стадионов в Казахстане и развитии детско-юношеского футбола.
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