Казахстан хочет принять чемпионат мира по футболу

Фото: sports.kz

Глава Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов принял участие в саммите официальных лиц футбольных ассоциаций тюркоязычных стран Центральной Азии в Кыргызстане, где выступил с неожиданным заявлением, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

По информации Championat.asia, Адилет Барменкулов выдвинул инициативу проведения чемпионата мира-2034 по футболу в Казахстане и Узбекистане.

"Дружеские отношения между двумя федерациями в последние годы вышли на более высокий уровень благодаря тому, что организуются товарищеские матчи между сборными и клубами", — пишет источник.

В саммите также принял участие первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Равшан Ирматов.