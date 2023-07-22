В минкультуры и спорта отреагировали на возможное проведение ЧМ по футболу в Казахстане

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В Министерстве культуры и спорта РК прокомментировали информацию о возможном проведении чемпионата мира по футболу в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Министерство культуры и спорта уделяет особое внимание развитию казахстанского футбола и оказывает всестороннюю поддержку в этом направлении. Однако отметим, что вопрос о проведении чемпионата мира по футболу в Казахстане не рассматривается, соответственно, подавать заявку для проведения чемпионата наша страна не планирует", — говорится в официальном сообщении.

Ранее сообщалось, что глава Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов принял участие в саммите официальных лиц футбольных ассоциаций тюркоязычных стран Центральной Азии в Кыргызстане, где выступил с неожиданным заявлением о том, что чемпионата мира-2034 по футболу, возможно, будет проходить в Казахстане и Узбекистане.