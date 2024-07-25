Жители Актобе устроили давку из-за бесплатных билетов на концерт

Фестиваль с участием казахстанских звёзд организовала блогер в Актобе и пообещала своим подписчикам 100 пригласительных. Но желающих оказалось гораздо больше. В итоге разгневанных горожан пришлось успокаивать полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Такой ажиотаж Гульнур Жумагалиева явно не предвидела. По её словам, она рассчитывала максимум на 200 человек. Поэтому взяла на встречу с подписчиками ещё 100 дополнительных билетов. Однако и этого оказалось мало.

В ожесточённую борьбу за пригласительные вступили даже инвалиды, пенсионеры и женщины с маленькими детьми. Расходиться без подарков никто не хотел. Начался скандал и давка.

В полиции пообещали провести профилактическую беседу с инициатором нашумевшего мероприятия. А сама блогер поделилась видео в соцсетях, где призналась, что до сих пор в шоке от произошедшего.