Суд по делу Бишимбаева продолжится 13 мая

В суде по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве его гражданской супруги Салтанат Нукеновой, стороны составили список вопросов, на которые предстоит ответить присяжным заседателям. Однако отвечать на них они будут в понедельник, 13 мая, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Без участия присяжных в зале суда стороны на протяжении полутора часов обсуждали и формировали вопросный лист. После чего стороны покинули зал заседания, а журналистам объявили, что заседание продолжится 13 мая.

В понедельник в присутствии всех участников процесса и присяжных будет оглашён вопросный лист. После этого судья и 10 присяжных удалятся в совещательную комнату для вынесения приговора.

31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны.

Её супруга Куандыка Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Его обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления).