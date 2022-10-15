open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


МИА Казинформ Сегодня, 13:02
304
Фото: МИА Казинформ

Мейрам Кажыкен зарегистрирован кандидатом в президенты

В Центризбиркоме заявили, что все процедуры, необходимые по закону для его регистрации, соблюдены.

В Центризбиркоме сообщили о регистрации кандидата от содружества профсоюзов Казахстана "Аманат" Мейрама Кажыкена в качестве кандидата в президенты страны, передаёт BaigeNews.kz.

ЦИК постановил выдать Кажыкену удостоверение кандидата. 

"Согласно данным протоколов доверенных лиц в поддержку кандидата в президенты Мейрама Кажыкена были собраны подписи 122 184 граждан в 14 регионах Казахстана. Из них проверены все 122 184 подписи. Достоверными были признаны 120 055 подписей", - сообщил член ЦИК РК Шавкат Утемисов.

Напомним, этап выдвижения кандидатов завершился 11 октября в 18:00. Позже был опубликован полный список кандидатов в президенты, зарегистрированных в ЦИК. Выборы  пройдут  20 ноября.

Директор Института исследований современного общества, доктор экономических наук Мейрам Кажыкен выдвинут кандидатом в Президенты РК от республиканской общественной организации "Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат".

Ранее он подтвердил свободное владение государственным языком. Центризбирком установил, что кандидат соответствует всем требованиям законодательства и разрешил Мейраму Кажыкену начать сбор подписей в свою поддержку.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#выборы президента
Сегодня, 13:02
304
Поделитесь:
Наверх