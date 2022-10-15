Мейрам Кажыкен зарегистрирован кандидатом в президенты

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В Центризбиркоме заявили, что все процедуры, необходимые по закону для его регистрации, соблюдены.

В Центризбиркоме сообщили о регистрации кандидата от содружества профсоюзов Казахстана "Аманат" Мейрама Кажыкена в качестве кандидата в президенты страны, передаёт BaigeNews.kz.

ЦИК постановил выдать Кажыкену удостоверение кандидата.

"Согласно данным протоколов доверенных лиц в поддержку кандидата в президенты Мейрама Кажыкена были собраны подписи 122 184 граждан в 14 регионах Казахстана. Из них проверены все 122 184 подписи. Достоверными были признаны 120 055 подписей", - сообщил член ЦИК РК Шавкат Утемисов.

Напомним, этап выдвижения кандидатов завершился 11 октября в 18:00. Позже был опубликован полный список кандидатов в президенты, зарегистрированных в ЦИК. Выборы пройдут 20 ноября.

Директор Института исследований современного общества, доктор экономических наук Мейрам Кажыкен выдвинут кандидатом в Президенты РК от республиканской общественной организации "Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат".

Ранее он подтвердил свободное владение государственным языком. Центризбирком установил, что кандидат соответствует всем требованиям законодательства и разрешил Мейраму Кажыкену начать сбор подписей в свою поддержку.