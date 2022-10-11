open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


gov.kz Сегодня, 18:09
226
Фото: gov.kz

Выдвижение кандидатов в президенты РК завершилось - ЦИК

 Центральная избирательная комиссия Казахстана сообщила о завершении выдвижения кандидатов в президенты РК, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал ЦИК.

 

В Центральную избирательную комиссию свои кандидатуры выдвинули 10 участников:

Мейрам Кажыкен от Содружества профсоюзов Казахстана "Аманат";

Жигули Дайрабаев от НДПП "Ауыл";

Касым-Жомарт Токаев от широкой общественно-политической коалиции;

Нурлан Ауесбаев от ОСДП;

Нуржан Альтаев от "Мұқалмас";

Каракат Абден от Национального альянса профессиональных социальных работников;

Салтанат Турсынбекова от "Қазақ аналары – дәстүрге жол";

Талгат Ергалиев от Союза строителей Казахстана;

Жуматай Алиев от "Халық демографиясы".

Хайрулла Габжалилов от "Объединения оралманов "Асар".

 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#выборы президента
Журналист
Сегодня, 18:09
226
Поделитесь:
Наверх