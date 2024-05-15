Корректировку оптовых цен на газ планируют провести в Казахстане

Минэнерго подготовило проект поправок в приказ "Об утверждении предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан". Изменения планируют ввести с 1 июля, передаёт BaigeNews.kz.

Cегодня оптовая цена на газ в Казахстане - одна из самых низких в мире, составляет порядка 20 640 тенге за тысячу кубометров. В соседней России цены сформировались на уровне 35 000 тенге за тот же объём.

"Сдерживание цен на товарный газ в Казахстане привело к тому, что в отдельных регионах (Кызылординская, Актюбинская, Атырауская области) себестоимость превышает утверждённые цены на 150–200%, а также к ежегодному снижению потенциала отечественного производства. Низкие цены снижают инвестиционную привлекательность газовой отрасли. Недропользователи не заинтересованы разрабатывать газовые месторождения ввиду убыточности. Производство товарного газа имеет тенденцию к снижению. Сложившаяся ситуация грозит дефицитом товарного газа, покрывать который придётся за счет дорогостоящего импорта", - сообщили в Минэнерго.

Рассматривается вопрос корректировки оптовых цен с 1 июля.

Согласно проекту приказа, рост предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке составит 3-4,8 тенге за кубометр в зависимости от региона, при этом средний рост по республике составит 3 тенге за кубометр.