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  • Мейрам Кажыкен подал документы в ЦИК о выдвижении кандидатом в президенты
24.kz Сегодня, 15:23
142
Фото: 24.kz

Мейрам Кажыкен подал документы в ЦИК о выдвижении кандидатом в президенты

В ЦИК поступили документы от Мейрама Кажыкена. Республиканское объединение профсоюзов "Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат" выдвинуло его кандидатом в предизенты РК, передаёт BaigeNews.kz.

4 октября в Центральную избирательную комиссию согласно статьям 54 и 55 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан", а также в соответствии с постановлением ЦИК от 23 сентября 2022 года № 67/545 "Об установлении форм избирательных документов по внеочередным выборам Президента Республики Казахстан, назначенным на 20 ноября 2022 года" были представлены следующие документы Қажыкен Мейрам Зекешұлы о его выдвижении кандидатом в Президенты Республики Казахстан Республиканским объединением профсоюзов "Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат":

1. Выписка из протокола заседания высшего органа РОП "Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат" о выдвижении в Президенты Республики Казахстан;

2. Заявление Қажыкен М.З. о его согласии баллотироваться кандидатом в Президенты Республики Казахстан с приложением биографических данных;

3. Документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;

4. Копия документа, удостоверяющего личность;

5. Копии дипломов о высшем образовании.

Ранее сообщалось о том, что профсоюзы выдвинули Кажыкена кандидатом.

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#выборы президента #кандидат #ЦИК
Журналист
Сегодня, 15:23
142
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