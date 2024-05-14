Глава Минтуризма высказался о бизнесе своей супруги в Боровом

Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев на пресс-конференции в правительстве ответил на вопрос касательно гостиничного бизнеса его супруги в Акмолинской области, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Журналисты отметили, что супруге министра принадлежит сеть отелей "Береке Бурабай" в курортной зоне Бурабай в Акмолинской области. Они поинтересовались, нет ли в этой ситуации конфликта интересов.

"Никакого отношения к министерству туризма и спорта этот бизнес не имеет. До прихода на государственную службу, до 2008 года мы занимались этим бизнесом. В будущем году этому предприятию будет 30 лет. Это предприятие развивалось задолго до того, как я пришел на госслужбу", - сообщил Ермек Маржикпаев.

Он заявил, что в этой ситуации нет конфликта интересов.

"Какой конфликт интересов может быть у министра и тех маленьких отелей, которые там располагаются? Как это можно вообще представить? Этот вопрос задается периодически, но я не могу понять механизм, как можно связать между собой Министерство туризма и те объекты. Никакого конфликта интересов нет", - резюмировал спикер.

Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев на пресс-конференции в правительстве прокомментировал вопрос о дороговизне отдыха в Боровом.