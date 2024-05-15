86-летний петропавловец выпрыгнул из окна своей квартиры
Сегодня, 01:08
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Сегодня, 01:08Сегодня, 01:08
146Фото: BaigeNews.kz
86-летний житель Петропавловска выпрыгнул из окна своей квартиры на четвертом этаже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
ЧП произошло 14 мая. Пенсионер скончался. Стражи порядка считают, что дедушку довели до суицида.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье УК РК "Доведение до самоубийства", рассказали в департаменте полиции СКО.
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