Токаев осудил покушение на жизнь премьер-министра Словакии

В связи с покушением на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о своём решительном осуждении и неприятии "этого подлого террористического акта, которому не может быть оправдания", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Казахстан и Словакию связывают давние узы дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Заметную роль в этом благородном деле сыграл премьер-министр Роберт Фицо", - говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Роберту Фицо скорейшего выздоровления.

Напомним, премьер-министра Словакии Роберта Фицо ранили из огнестрельного оружия после заседания правительства. На месте происшествия прозвучало несколько выстрелов, нападавший задержан.