  • 15 Мая, 23:59
  • BAIGENEWS

Токаев осудил покушение на жизнь премьер-министра Словакии

Сегодня, 22:25
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 22:25
Сегодня, 22:25
161
Фото: baigenews.kz

В связи с покушением на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о своём решительном осуждении и неприятии "этого подлого террористического акта, которому не может быть оправдания", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Казахстан и Словакию связывают давние узы дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Заметную роль в этом благородном деле сыграл премьер-министр Роберт Фицо", - говорится в сообщении. 

Касым-Жомарт Токаев пожелал Роберту Фицо скорейшего выздоровления.

Напомним, премьер-министра Словакии Роберта Фицо ранили из огнестрельного оружия после заседания правительства. На месте происшествия прозвучало несколько выстрелов, нападавший задержан.

Самое читаемое

Наверх