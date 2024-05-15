Токаев осудил покушение на жизнь премьер-министра Словакии
Сегодня, 22:25
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:25Сегодня, 22:25
161Фото: baigenews.kz
В связи с покушением на жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о своём решительном осуждении и неприятии "этого подлого террористического акта, которому не может быть оправдания", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Казахстан и Словакию связывают давние узы дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Заметную роль в этом благородном деле сыграл премьер-министр Роберт Фицо", - говорится в сообщении.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Роберту Фицо скорейшего выздоровления.
Напомним, премьер-министра Словакии Роберта Фицо ранили из огнестрельного оружия после заседания правительства. На месте происшествия прозвучало несколько выстрелов, нападавший задержан.
Самое читаемое
- Мошенники от имени сотрудников "КазТрансГаз Аймак" грабят казахстанцев
- Глава Минтуризма высказался о бизнесе своей супруги в Боровом
- Место на кладбище с памятником приготовил себе казахстанский предприниматель
- 86-летний петропавловец выпрыгнул из окна своей квартиры
- Приговор Бишимбаеву: что пишут мировые СМИ