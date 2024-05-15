Сотрудница банка похитила почти 32 млн тенге в Риддере

Начальницу операционно-кассового отдела банка в Риддере признали виновной в присвоении почти 32 миллионов тенге. Суд вынес приговор, передаёт BaigeNews.kz.

Городским судом рассмотрено уголовное дело по обвинению гражданки Ч. в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 189 УК РК - "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере".

"Установлено, что Ч., являясь начальником операционно-кассового отдела банка и ответственным лицом порядка хранения денег и ценностей с 11 по 20 декабря 2023 года похитила 31 900 000 тенге. Ущерб банку не возмещён", - сообщили в суде.

Женщина вину признала частично, сказав, что похитила и растратила только около двух миллионов тенге.

"Вина Ч. подтверждается отчётом о выявленной недостаче, актом ревизии наличных денег, показаниями свидетелей, видеозаписями из сейфовой комнаты. Преступление относится к категории тяжких и предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет. Суд признал Ч. виновной по предъявленному обвинению и назначил 7 лет 1 месяц лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с банковской деятельностью сроком на семь лет. В пользу банка взыскан ущерб в сумме 31 900 000 тенге", - уточнили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.