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  • Опубликован полный список кандидатов в президенты, зарегистрированных в ЦИК
пресс-служба ЦИК РК Сегодня, 15:47
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Фото: пресс-служба ЦИК РК

Опубликован полный список кандидатов в президенты, зарегистрированных в ЦИК

Этап выдвижения завершился 11 октября в 18:00.

В Центризбиркоме подвели итоги кампании по выдвижению кандидатов в президенты Казахстана. Всего в спике 12 претендентов на пост, передаёт BaigeNews.kz.

Этап выдвижения завершился 11 октября в 18:00. По его итогам в ЦИК представлены документы 12 кандидатов.

1. Мейрам Кажыкен выдвинут республиканским объединением профсоюзов "Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат".

2. Жигули Дайрабаев выдвинут общественным объединением "Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл".

3. Нурлан Ауесбаев - общественным объединением "Общенациональная социал-демократическая партия".

4. Касым-Жомарт Токаев выдвинут партиями AMANAT, "Народная партия Казахстана", ДПК "Ак жол", а также рядом республиканских общественных объединений.

5. Нуржан Альтаев выдвинут республиканским общественным объединением "МҰҚАЛМАС".

6. Каракат Абден - республиканским общественным объединением "Национальный альянс профессиональных социальных работников". 

7. Талгат Ергалиев выдвинут республиканским объединением юридических лиц "Союз строителей Казахстана".

8. Жуматай Алиев - общественным объединением "Халық демографиясы".

9. Хайрулла Габжалилов выдвинут республиканским общественным объединением "Объединение оралманов "Асар".

10. Салтанат Турсынбекова выдвинута республиканским общественным объединением "Қазақ аналары – дәстүрге жол".

11. Бакыт Жанабаев - общественным объединением "Казахстанская лига любителей футбола".

12. Фатима Бизакова выдвинута республиканским общественным объединением "Тәжірибелік психология".

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#выборы #ЦИК #кандидат
Журналист
Сегодня, 15:47
69
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