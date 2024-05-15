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Премьер Словакии Роберт Фицо ранен в результате стрельбы

Сегодня, 18:40
АВТОР
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TASR - Радован Стокласа Сегодня, 18:40
Сегодня, 18:40
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Фото: TASR - Радован Стокласа

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо ранили из огнестрельного оружия, передаёт BaigeNews.kz.

"После заседания правительства в Гандлове подстрелен премьер-министр Роберт Фицо", — сообщает портал teraz.sk.

Политика госпитализировали.

Президент Словакии Зузана Чапутова осудила нападение на премьер-министра.

По данным корреспондента ТСР, на месте происшествия прозвучало несколько выстрелов, нападавший задержан. Площадку перед Домом культуры в Хандлове, где проходило заседание правительства, сейчас эвакуируют.

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