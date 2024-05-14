Приговор Бишимбаеву: что пишут мировые СМИ

Экс-министра нацэкономики Казахстана Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы по делу об убийстве жены. Его родственника Бахытжана Байжанова осудили на четыре года, признав виновным в укрывательстве. Что пишут мировые СМИ о приговоре и судебном процессе, читайте в материале BaigeNews.kz.

Одно из крупнейших международных агентств информации и новостей Associated Press в своем материале подчеркнуло, что суд над Бишимбаевым транслировался в Интернете. Американское СМИ также написало о том, что в Казахстане принят закон о бытовом насилии.

В Associated Press отметили, что Казахстан в значительной степени остаётся патриархальным обществом, и прогресс в таких вопросах как домашнее насилие, сексуальные домогательства был медленным.

Британское СМИ Daily Mail упомянуло, что ранее Куандык Бишимбаев не признавал вину в суде в преднамеренном убийстве супруги.

Канадская газета National Post также упомянула о принятом законе о бытовом насилии.

Одно из крупнейших в мире международных агентств новостей Reuters в материале подчеркнуло, что трансляция суда в прямом эфире расценивается как попытка властей дать понять, что представители элиты больше не находятся над законом.

Журналисты агентства также упоминают, что во время судебного заседания в телефоне подсудимого обнаружены видео, на которых видно, как он избивает и унижает супругу.

Малазийская газета Malay Mail также опубликовала материал о Куандыке Бишимбаеве, ссылаясь на Reuters.

Русская служба BBC упомянула, что Бишимбаев согласно приговору должен выплатить два миллиона тенге в доход государства за судебные издержки и 103 тысячи тенге - в Фонд компенсации потерпевшим.

Как сообщили в пресс-службе Верховного суда, на официальном аккаунте госоргана количество просмотров трансляций судебного заседания суммарно составило 3,346 миллиона.

Эфиры смотрели жители США, Германии, Великобритании, ОАЭ, Австралии, Турции, Южной Кореи, Бангладеша, России, Грузии, Молдовы, Польши, Беларуси, Украины, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана.

В Верховный суд поступали предложения от зарубежных СМИ о ретрансляции судебного заседания.

Ретранслировали эфиры Азербайджанский новостной канал Baku TV (457 тысяч подписчиков), официальный канал кыргызстанского информационного агентства Акиpress (1,18 миллиона подписчиков), канал Super TV, Кыргызстан – 1,61 миллиона подписчиков.

"Зафиксирован рекордный показатель единовременных подключений к эфиру равный 250 тысячам. 63 процента аудитории составляли зрители в возрасте от 25 до 44 лет. Кроме того, согласно данным анализа, 80 процентов аудитории - женщины", - отметили в суде.

"В СМИ и соцсетях отмечают высокий уровень организации трансляции. Результат удалось обеспечить благодаря слаженности команды и профессионализму всех задействованных специалистов", - сообщила руководитель отдела коммуникаций Верховного суда РК Перизат Садуакас на своей странице в Facebook.

Вердикт по громкому делу огласили 13 мая. Прокуроры удовлетворены вердиктом присяжных и считают вынесенный приговор в отношении Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова справедливым наказанием.

Брат Салтанат Нукеновой и его адвокаты выразили своё согласие с оглашённым приговором.

Адвокат Байжанова заявил, что намерен обжаловать приговор.