Первый в стране памятник бабушке установят в Усть-Каменогорске

Памятник “Әже” установят в Усть-Каменогорске. Об этом стало известно на областном форуме "Әжелер алқасы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

В Международный День семьи в областном центре проходит форум с участием бабушек региона. При Совете ветеранов создан Совет "Әжелер алқасы", целью которого является участие в воспитании подрастающего поколения на основании традиционных ценностей.

Как отметил аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев, вклад бабушек и старшего поколения в укрепление института семьи сложно переоценить.

"Наши аксакалы – это столпы жизненного опыта и мудрости, на которых держится каждая семья, а наши бабушки – әжелер – хранительницы очага в каждом доме. Отдавая дань уважения всем матерям и бабушкам, мы намерены установить в Усть-Каменогорске монументальный памятник "Әже"", – сказал глава региона.

Представительниц старшего поколения, внёсших вклад в общественную жизнь региона, наградили медалями "Почётный ветеран ВКО".